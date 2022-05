Philips ha una borraccia SMART pazzesca: perfetta per l'estate (38€)

Ci sono dei gadget tech che non ti aspetti, ma che sono utili e pratici. Proprio come la borraccia smart di Philips, geniale perché ti permette di bere liquidi sempre privi di batteri e impurità. Come? Semplice: quando la chiudi, la sterilizzazione UV permette alle tue bevande di mantenersi sempre sicure da bere.

In questo modo, anche dopo molte ore, potrai essere sicuro di quello che bevi. Un prodotto che, specialmente in estate, può tornare utilissimo. Attualmente, su Amazon la versione da 350 ml è in sconto a 38€ circa invece di oltre 55€. Dovrai essere veloce e completare l’ordine però, solitamente ha un prezzo ben più elevato.

Philips: la borraccia smart è da provare

Un design che da solo gli è valso un premio (“Design Awards 2021”). Si tratta di un gadget che è decisamente bello sotto il punto di vista estetico, che attira immediatamente l’attenzione. Da ottimo termos qual è, è in grado di mantenere calde o fresche le bevande per ore.

La sua peculiarità però sta tutta nel tappo. Infatti, quando lo chiudi, si attiva la santificazione tramite raggi UVC. Ogni 2 ore, il liquido all’interno viene purificato e risulta sempre sicuro da bere e privo di cattivi odori, i cui responsabili spesso sono proprio i batteri.

Il dispositivo che regola il funzionamento della borraccia smart di Philips funziona tramite batteria ricaricabile. L’autonomia energetica dura circa un mese e potrai usare il caricatore in dotazione all’occorrenza.

Il momento di approfittarne e fare un ottimo affare su Amazon è adesso. Completa l’ordine al volo per approfittare dello sconto e prendila a 38€ circa appena invece di oltre 55€. Solitamente, a questo prezzo, dura sempre pochissimo.

