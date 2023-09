Philips Airfryer: capienza da 6.2L e display touch per cucinare al TOP

Se da tempo stavi pensando di acquistare una friggitrice ad aria allora non puoi perdere di vista la Philips Airfryer. Tra le migliori sul mercato, questo è il modello 3000 con cestello da 6,2 litri di capienza. Praticamente puoi cucinare per tutta la famiglia e con risultati fantastici.

Disponibile su Amazon con un doppio sconto, non te la perdere per nessuna ragione. Collegati e spunta il coupon per un extra sconto di 30€ e portala a casa a soli 124€ con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Philips Airfryer per cucinare al volo qualunque cosa tu voglia

Sì, è vero, la friggitrice ad aria è un forno ventilato in miniatura ma è ottima da avere in cucina perché è più veloce, non ha bisogno di essere preriscaldata e soprattutto occupa poco spazio quindi se non hai un classico forno, può essere la soluzione definitiva per te.

Pensa che la Philips Airfryer è seriamente una delle migliori sul mercato. Questo modello è fantastico con i 6,2 litri di capienza dal momento che ti consente di cucinare per 5 persone in una volta sola e senza dover aspettare tempo immane. Sbizzarrisciti con milioni di ricette tra dolce e salato grazie anche all’applicazione ufficiale che ti tornerà utile.

Il display LED e touch è semplicissimo da utilizzare. Hai già delle modalità prestabilite ma puoi anche scegliere tu temperatura e tempistica personalizzare. Il cestello è doppio nel senso che lo puoi sfilare e con un tasto estrarre la parte in cui inserisci il cibo così da svuotarlo più facilmente. In più entrambi i pezzi possono essere lavati direttamente in lavastoviglie.

Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare la tua Philips Airfryer a soli 124€ con il doppio sconto in corso.

