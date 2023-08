Philips Airfryer 3000 XL: friggitrice ad aria MOSTRUOSA (-65€)

Sei sempre dietro ai fornelli e vorresti qualcosa che possa velocizzare le tue preparazioni senza sacrificare il gusto dei piatti? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Philips Airfryer 3000 XL a soli 134,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento dunque puoi avvalerti di un ribasso del 25%, più di un ulteriore sconto con il coupon, per un risparmio totale di ben 65 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo adesso cliccando qui.

Philips Airfryer 3000 XL: 7 in 1 a prezzo shock

Questa friggitrice ad aria è dotata di un cestello capiente da ben 6,2 litri e quindi potrai cucinare per almeno 5 persone senza problemi. Gode di un display touchscreen dove potrai selezionare i 7 programmi di cottura preimpostati per velocizzare le preparazioni più comuni.

Possiede la tecnologia Rapid Air che fa circolare l’aria calda all’interno del cestello così da cuocere i cibi in modo uniforme per lasciarli croccanti e morbidi. Puoi anche cucinare in anticipo e tenere al caldo le tue preparazioni fino a 30 minuti. Inoltre i componenti removibili li potrai lavare tranquillamente in lavastoviglie.

Sicuramente un affare da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Goditi i cibi buoni e sani senza fare nulla. Prima che l’offerta svanisca vai su Amazon e acquista la tua Philips Airfryer 3000 XL a soli 134,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.