Philips Airfryer 3000, offerta GUSTOSISSIMA: meno di 94€ con sconto del 46%

La Philips Airfryer della serie 3000 è ora disponibile con uno sconto del 46%, al vantaggioso prezzo di 93,99€ invece di 174,99€. Questa friggitrice ad aria, con una capacità di 4,1 litri e un cestello da 0,8 kg, offre un’ampia gamma di possibilità culinarie, consentendoti di preparare piatti che vanno dal pollo alle patatine, passando per verdure grigliate e dolci.

L’utilizzo della tecnologia Rapid Air assicura una circolazione ottimale dell’aria calda, creando un ambiente di cottura che rende i cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno. Questa friggitrice ad aria è in grado di friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare e riscaldare, offrendo una versatilità ideale per sperimentare in cucina.

Con 7 programmi di cottura preimpostati e un display touch digitale, l’Airfryer rende la preparazione dei pasti intuitiva e personalizzabile. La friggitrice ad aria è progettata per offrire piatti gustosi e salutari, riducendo fino al 90% dei grassi rispetto alle friggitrici tradizionali.

Per ulteriore ispirazione culinaria, è possibile scaricare l’app NutriU, che offre numerose ricette sane e personalizzate. Inoltre, la pulizia è senza sforzo grazie ai componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie.

Approfitta di questa offerta per cucinare in modo più sano, veloce ed efficiente con la Philips Airfryer 3000 Serie L. Ancora per poco tempo, questa straordinaria friggitrice ad aria può essere tua a meno di 100€, con un ottimo risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.