Peter Pan & Wendy: teaser e uscita del nuovo film di Disney+

Forse è da qualche mese che hai sentito parlare di Peter Pan & Wendy. Sappi che da oggi puoi gustarti il teaser ufficiale di questo nuovissimo live action che presto arriverà su Disney+. Per non perderti questa novità abbonati subito.

Il servizio streaming in questione ti permette di ottenere 2 mesi gratis sull’abbonamento annuale. In pratica, avrai 12 mesi al prezzo di 10. Un’ottima offerta visto che con questa piattaforma puoi vedere i migliori contenuti in esclusiva.

Infatti, Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, presto approderà – facendo il suo debutto per la prima volta – Italia’s Got Talent che lascia Sky per una nuova avventura totalmente in streaming.

Tornando a Peter Pan & Wendy sappi che grazie a questo nostro articolo potrai vedere in anteprima il teaser del film, scoprire la data di uscita e leggere la sinossi ufficiale oltre che le ultime novità direttamente dal backstage.

Peter Pan & Wendy: teaser ufficiale e data di uscita

Quando arriverà Peter Pan & Wendy su Disney+? La rivisitazione del romanzo di J. M. Barrie e del classico d’animazione del 1953 approderà a catalogo sulla nota piattaforma di streaming il 28 aprile 2023. Da quella data sarà quindi disponibile a tutti gli abbonati.

Dal teaser ufficiale, ora accessibile a tutti e qui sotto riportato, si evince quanta azione ci aspetta con questo titolo. La pellicola promette tantissima qualità, forti emozioni e un viaggio entusiasmante sull’Isola Che Non C’è. Ecco qui il video completo.

Sinossi ufficiale, trama e novità dal regista

A 70 anni dalla prima pellicola, torna Peter Pan & Wendy. Questa volta, approfittando della nuova tecnologia, arriverà agli utenti tramite streaming. Guardalo dove vuoi con Disney . Ecco la sinossi ufficiale del film:

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola che non c’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Dal classico di animazione a oggi. Un salto nel tempo per rivivere le stesse emozioni in una chiave differente e ancora più emozionante. Il regista e co-sceneggiatore David Lowery ha dichiarato:

Nel realizzare Peter Pan & Wendy, ci siamo proposti di creare un film che onorasse sia il testo originale di J. M. Barrie che l’adattamento animato di Walt Disney. Volevamo rinvigorire il nostro racconto con sincerità emotiva, sentimenti profondi e un grande desiderio di avventura. Centinaia di incredibili artisti hanno lavorato molti anni per portare questo film sullo schermo e sono entusiasta che il pubblico possa vedere il loro lavoro, intraprendere questo viaggio e riscoprire una storia intramontabile da una nuova prospettiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.