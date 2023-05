Peter Pan & Wendy: dal classico del 1953 al nuovo film moderno in streaming

Chi non ha mai sognato di volare verso l’isola che non c’è e vivere fantastiche avventure con Peter Pan, Trilli, Wendy e i bimbi sperduti? Se anche tu hai sempre amato la fiaba di J. M. Barrie e il classico animato Disney del 1953, non puoi perderti Peter Pan & Wendy, il film adesso disponibile in streaming su Disney .

Cosa cambia rispetto al cartone animato ormai vecchio ben 70 anni? La storia è ovviamente sempre la stessa, seppur riadattata in chiave moderna come andremo a vedere adesso nei seguenti paragrafi.

Peter Pan & Wendy: una storia classica in chiave moderna

Il film è il remake live action del cartone originale, diretto da David Lowery, regista di A Ghost Story e L’ultima leggenda – Elliot il drago. La trama segue fedelmente quella del libro e del film d’animazione: Wendy Darling, una ragazzina londinese che non vuole andare in collegio, viene portata da Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere, sull’isola che non c’è, dove incontra la fata Trilli, i bimbi sperduti e il malvagio Capitan Uncino.

Scoprirai una pellicola magica e avventurosa, fedele allo spirito del cartone originale ma con un tocco di modernità. Il film presenta infatti alcune differenze volte all’inclusività, come la scelta di una Trilli afroamericana e una Giglio Tigrato indigena canadese. Inoltre, il prodotto approfondisce alcuni aspetti della storia originale, come il rapporto tra Wendy e sua madre Mary Darling, il tema della crescita personale e anche la conflittuale amicizia poi diventata inimicizia tra il protagonista e Capitan Uncino.

Il film dura 106 minuti e ha una colonna sonora originale composta da Daniel Hart. Nel cast troviamo Alexander Molony nei panni di Peter Pan, Ever Anderson (figlia di Milla Jovovich) nei panni di Wendy Darling, Jude Law nei panni di Capitan Uncino, Yara Shahidi nei panni di Trilli e Alyssa Wapanatâhk nei panni di Giglio Tigrato.

In questo lunedì festivo puoi dunque tornare bambino e rivivere questa fantastica avventura sull’Isola che Non C’è. Peter Pan & Wendy è in streaming su Disney+: da non perdere.

