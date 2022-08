Pete Lau spoilera l'arrivo di un OnePlus pieghevole

Il fondatore di OnePlus Pete Lau ha appena spoilerato l’arrivo di uno smartphone pieghevole del brand. Sembra, di fatto, che la corsa ai pieghevoli non sia destinata a placarsi nell’immediato. Tutte le aziende vogliono accaparrarsi una fetta di questa torta che, al momento, viene interamente (o quasi) gestita da Samsung.

Pochi giorni fa abbiamo conosciuto i nuovissimi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 dell’OEM sudcoreano e il Razr (2022) di Motorola. Unitamente a questi prodotti, Xiaomi ha appena annunciato anche il potentissimo Mix Fold2 con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con fotocamere di Leica. Ora anche Pete Lau annuncia (in maniera molto velata) l’arrivo del suo primo foldable.

OnePlus: cosa sappiamo dello smartphone pieghevole in arrivo?

Il boss di OnePlus ha appena condiviso due fotografie su Twitter stuzzicando la fantasia dei fan e degli utenti. Ha infatti scritto alle persone: “Cosa pensate che sia?“. Ovviamente, osservando le immagini notiamo che si tratta di una cerniera di un futuro smartphone pieghevole. Ecco che quindi potrebbe aver spoilerato volutamente l’arrivo del primo foldable del brand. Come è lecito immaginare, potrebbe essere del tutto simile all’OPPO Find N.

Non conosciamo i dettagli di questo device in questione. Da precedenti rapporti sappiamo solo che potrebbe arrivare non prima del 2023, segnando così l’ingresso di OnePlus nel mercato dei pieghevoli. Onestamente speriamo di vedere un OPPO Find N con il moniker OnePlus (un telefono riuscitissimo, a nostro avviso) con – magari – fotocamere premium cosviluppate da Hasselblad.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX — Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Sappiamo che il mercato dei device fold, come detto, è in mano a Samsung; l’azienda insiste su questo settore dal lontano 2019 e con l’ultimo arrivato, il Fold4, ha realizzto un prodotto davvero eccellente. La concorrenza però non sta a guardare. Il Mix Fold2 è un gioiellino: è il più sottile mai visto finora. OPPO invece, ha realizzato un pannello con la piega quasi inesistente.

Se volete fare l’affare del giorno però, vi consigliamo l’ottimo flagship OnePlus 9 5G del 2021 con processore Snapdragon 888 di Qualcomm a soli 563,77€ su Amazon con spedizione gratuita. Sappiate che c’è un ulteriore sconto di 70€ grazie ad un coupon applicabile al momento del checkout. Fantastico è dire poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.