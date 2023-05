Personalizza il tuo Echo Show 15 con questa cornice in offerta (-25%)

Se hai un Echo Show 15 e vuoi renderlo ancora più bello e personalizzato, non perdere questa offerta imperdibile: una cornice magnetica in legno di quercia che si attacca facilmente al tuo dispositivo e lo trasforma in un elegante elemento d’arredo.

Il prezzo? Solo 29,99 euro invece di 39,99. Risparmi il 25% su un accessorio di qualità e design, pensato appositamente per il tuo Echo Show 15.

Cornice per Echo Show 15: personalità e design per la tua casa

La cornice è disponibile in due varianti: chiara o scura. Puoi scegliere quella che preferisci in base al tuo gusto personale e allo stile della tua casa. Che tu abbia un arredamento moderno o classico, troverai sicuramente la cornice che fa per te.

Facilissima da applicare: basta agganciarla al bordo di Echo Show 15 e il gioco è fatto. Non serve nessun attrezzo o adesivo. E se vuoi cambiarla, puoi farlo in un attimo. La cornice è compatibile esclusivamente con Amazon Echo Show 15, il nuovo smart display da 15 pollici che ti offre tantissime funzionalità.

Con Echo Show 15 puoi gestire la tua casa intelligente, guardare i tuoi contenuti preferiti, fare videochiamate e molto altro. Puoi controllarlo con la voce, con il tocco o con il movimento. E con questa cornice colorata puoi personalizzarlo come vuoi tu.

Nella confezione trovi una cornice del colore che hai scelto. Non perdere questa occasione: acquista ora la tua cornice per Amazon Echo Show 15 a un prezzo imbattibile. L’offerta è valida solo per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.