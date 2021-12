Perché Xiaomi 12 non ha un display 2K?

Xiaomi 12 non disporrà di un pannello 2K; di fatto, un dirigente dell'azienda ha appena comunicato il motivo di questa scelta e ha spiegato perché la compagnia ha optato per lo schermo FullHD.

Xiaomi 12: 2K? No, grazie!

L'OEM cinese ha rivelato oggi alcune specifiche della serie di flagship in arrivo e ha mostrato per la prima volta la parte anteriore di due dei dispositivi, vale a dire lo Xiaomi 12 e la sua variante Pro. Tuttavia, mentre la line-up ha guadagnato un device di punta compatto, sappiamo che questo è stato dotato di un display con una risoluzione di “soli” 1080p, un downgrade dal pannello 2K visto sul Mi Mi 11 di fine 2020.

Lao Wei, il product manager della serie di punta prossima al debutto, afferma che questo è stato fatto per garantire una migliore durata della batteria. È stato affermato che un corpo compatto abbinato a un processore di punta rappresenta “una grande sfida“, probabilmente a causa del fatto che i dispositivi più piccoli tendono a contenere anche celle energetiche più piccole.

I modi più efficaci per compensare il ridimensionamento sono in genere la riduzione della frequenza di aggiornamento, l'underclocking del processore o la riduzione della risoluzione dello schermo, e Xiaomi ha ragionevolmente optato per quest'ultimo.

Detto questo, mentre il display del telefono presenta effettivamente una risoluzione ridotta, lo compensa in altri reparti: ha una profondità di colore di 10 bit, un elevato rapporto di contrasto di 16.000:1 e presenta un vetro protettivo GGV. È stata ottenuta anche una valutazione DisplayMate A+ abbinata al dispositivo che ha stabilito 15 nuovi record nel reparto display.

Lo Xiaomi 12 vanilla arriverà insieme ad una variante pro più grande ed entrambi saranno disponibili il 28 dicembre. Mentre la parte anteriore dei dispositivi è stata ufficialmente rivelata, il design posteriore è ancora avvolto nel mistero, anche se abbiamo avuto render non ufficiali e persino perdite di custodie protettive nel recente passato.