Perché Samsung Galaxy S24 Ultra non è più disponibile sul sito ufficiale?

Samsung pare aver rimosso il Galaxy S24 Ultra dal suo store online ufficiale, indicando il dispositivo come esaurito in tutte le sue varianti.

Infatti, visitando la pagina di acquisto, si nota che tutte le opzioni di configurazione del Samsung Galaxy S24 Ultra, inclusa la scelta del colore e del taglio di memoria, risultano disabilitate, rendendo impossibile procedere con un ordine diretto.

Lo stesso sta accadendo con il Samsung Galaxy S24 Plus, mentre per il modello base c’è ancora qualche possibilità di scelta ma, a breve, anche quest’ultimo potrebbe terminare.

Tutta la serie dei Samsung Galaxy S24 sta gradualmente scomparendo dal sito ufficiale

Non è chiaro se l’esaurimento delle scorte sia dovuto a una domanda superiore rispetto alle aspettative oppure ad una vera e propria decisione strategica da parte dell’azienda. Alcuni ipotizzano che Samsung stia preparando l’inserimento della serie Galaxy S24 nel suo programma Certified Re-Newed, dedicato alla vendita di dispositivi ricondizionati a prezzi più competitivi rispetto a quelli classici. Attualmente, questa iniziativa include modelli delle precedenti linee dei Samsung Galaxy S21, S22 ed S23: l’eventuale aggiunta della serie dei S24 potrebbe dunque seguire una logica di aggiornamento ciclico.

Per chi fosse ancora interessato ad acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra, il dispositivo risulta ancora reperibile presso rivenditori terzi come eBuy e Amazon, almeno per adesso. Tuttavia, non è dato sapere per quanto tempo le scorte resteranno disponibili. Questa situazione potrebbe essere anche il segnale di un cambiamento nella strategia di vendita di Samsung, magari con l’obiettivo di spingere maggiormente su canali di distribuzione alternativi rispetto al proprio store ufficiale.

Al momento, l’azienda sudcoreana non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla disponibilità futura dei suoi Galaxy S24 e quindi, dati alla mano, non è ancora possibile capire se si tratti di una semplice indisponibilità temporanea o di una scelta definitiva destinata a ridisegnare l’offerta sullo store.