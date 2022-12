Perché PIA è una delle migliori VPN per Mac del 2022

Quali sono le migliori VPN per Mac del 2022? Tra queste rientra sicuramente Private Internet Access, una rete virtuale private affidabile, veloce e compatibile con numerosi dispositivi che può essere tua adesso a meno di 2 euro al mese.

Se approfitti dell’offerta hai la possibilità di avere un super sconto e ben 4 mesi gratis da aggiungere al tuo abbonamento: è il miglior affare possibile, che ti permette di provare la VPN PIA per 30 giorni prima di decidere se ricevere un rimborso.

Una VPN per Mac serve davvero? Perché scegliere Private Internet Access

Il Mac è spesso visto come una piattaforma al sicuro da qualsiasi tipo di minaccia hardware o furto di dati. Naturalmente non è così: sebbene sia relativamente più protetto rispetto ad un PC Windows, anche un Mac è vulnerabile e avrebbe bisogno della miglior protezione possibile quando navighi in internet.

Una protezione che può darti Private Internet Access, una VPN scelta da milioni di clienti per la sua capacità di offrirti:

Una rigida politica “no-log” che non registra il traffico né archivia i tuoi dati personali

che non registra il traffico né archivia i tuoi dati personali Una configurazione semplice e veloce

Funzioni avanzate come blocco automatico , split tunneling, supporto torrenting e molto altro ancora

, split tunneling, supporto torrenting e molto altro ancora Blocco degli annunci integrato

Software 100% open source, sicuro e trasparente

Scegliendo adesso PIA puoi avere una navigazione sicura e infrangibile, l’accesso su tutti i tuoi dispositivi per un massimo di 10, zero restrizioni e contenuti illimitati per le tue piattaforme streaming preferite.

Tutto quello che devi fare è approfittare dell’offerta che ti permette di pagare la VPN meno di 2 euro al mese e ricevendo 4 mesi gratis aggiuntivi al tuo abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.