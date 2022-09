Perché Norton Antivirus Plus a 19 euro è un vero affare

Norton Antivirus Plus è la scelta giusta se sei alla ricerca di una potente protezione per il tuo dispositivo e i dati personali al suo interno. Specialmente se sfrutti subito questa offerta: hai il 42% di sconto e il primo anno lo paghi soltanto 19,99 euro.

Sottoscrivendo la promozione ottieni subito la protezione per 1 PC o Mac a tua scelta: tra un anno potrai decidere se rinnovare al prezzo pieno oppure disdire senza costi aggiuntivi. Nel frattempo, per 12 mesi sarai sicuro che il tuo device e i tuoi dati saranno sempre protetti nel migliore dei modi.

Norton Antivirus Plus in offerta: perché ti conviene approfittarne

Al giorno d’oggi si pensa che l’utilizzo di un antivirus premium sia sostanzialmente inutile. Se da una parte è vero che i browser moderni sono dotati di specifici sistemi di protezione integrati, dall’altro bisogna considerare che non sono perfetti e specie i malware più recenti possono sfuggire al loro controllo.

Installando un antivirus come Norton hai la certezza di avere innanzitutto una protezione dalle minacce online in tempo reale, che mira a salvaguardare le informazioni personali e finanziarie quando navighi in rete. Inoltre, grazie allo Smart Firewall integrato il sistema monitora le comunicazioni tra il tuo e altri PC supportandoti nel blocco del traffico non autorizzato.

Peraltro, Norton Antivirus Plus include anche un Password Manager sofisticato che ti permette di sfruttare strumenti per generare, memorizzare e gestire le tue password o i dati bancari in modo sicuro ed efficiente. Per non farsi mancare niente, incluso nel prezzo hai il backup del tuo PC nel cloud, proteggendo tutti i tuoi dati da qualsiasi inconveniente.

Aderisci all’offerta e paga Norton Antivirus Plus per 1 anno a soli 19,99 euro. Hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni e puoi pagare con il metodo di pagamento che preferisci.

