Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip3 non dispone di una fotocamera sotto il display per un motivo ben preciso: vediamo insieme quale.

Samsung Galaxy Z Flip3: qual è il motivo dell'assenza di questo elemento?

Samsung ha presentato ieri il Galaxy Z Flip3 e il Galaxy Z Fold3. Entrambi i dispositivi possono essere considerati un aggiornamento minore rispetto ai loro predecessori. Quest'ultimo telefono è anche il primo smartphone della compagnia con una fotocamera sotto il display. È interessante notare che invece, il primo non gode di questa tecnologia. Se vi state chiedendo il perché, ecco cosa ha da dire l'azienda al riguardo.

Il Galaxy Z Fold2 è dotato di una fotocamera perforata da 10 MP per il suo display pieghevole principale. D'altra parte, il più recente Galaxy Z Fold3 arriva con una snapper selfie da 4 Mega. Tuttavia, il sensore risiede sotto il pannello.

Anche se si dice che la qualità di questa camera sia scadente secondo le impressioni iniziali delle persone che l'hanno provata, ci si chiede perché il Galaxy Z Flip3 sia privo di questa tecnologia.

Secondo i rappresentanti di Samsung, il Galaxy Z Fold3 ha un fattore di forma ideale per una l'inserimento di un obiettivo sotto lo schermo. In altre parole, per l'implementazione è necessario un'unità più grande come quello da 7,6 pollici che si trova sul foldable in questione.

Non è tutto; i rappresentanti affermano anche che i selfie sono più importanti sul Galaxy Z Flip3. Quindi, viene fornito con una normale fotocamera perforata da 10 Megapixel che garantisce risultati migliori della recente camera UD. Ciò suggerisce indirettamente che la compagnia coreana ritiene che la sua fotocamera sotto il display di prima generazione non è sicuramente all'altezza dei competitor.

Ad ogni modo, poiché la tecnologia migliorerà man mano che verranno rilasciate le nuove iterazioni, in futuro potremmo vedere uno smartphone Z Flip con la suddetta feature; staremo a vedere.

