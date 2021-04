Huawei Exec spiega perché l’azienda non costruirà automobili nel prossimo futuro. Per chi non lo sapesse, la “Huawei Global Analyst Conference” si è tenuta oggi 12 aprile 2021 a Shenzhen, in Cina. Alla fine, il presidente a rotazione della società ha spiegato perché il marchio non realizza veicoli.

Huawei HiCar: non la vedremo mai

Durante l’evento, è stato chiesto a Xu Zhijun, il presidente di turno del gigante tecnologico cinese, perché la società non costruisse automobili. La domanda indicava anche il brand rivale Xiaomi come esempio. Zhijun ha risposto che la società continuerà ad aumentare i propri investimenti in software per auto intelligenti per la crescita dell’intelligenza, dell’automazione e del passaggio dell’industria automobilistica ai veicoli elettrici. Tuttavia, ha sottolineato che la posizione di Huawei nel settore è relativamente piccola, in quanto si tratta solo di un fornitore di componenti nel campo dei veicoli connessi intelligenti.

L’alto funzionario ha inoltre aggiunto che la decisione della compagnia di non costruire un’auto è stata presa dopo molti anni di discussioni. Apparentemente, la società ha valutato internamente l’ingresso nell’industria automobilistica dal 2012. Inoltre, in quel periodo è iniziata anche la ricerca relativa alle auto, con il laboratorio “Internet of Vehicles” istituito dalla società nello stesso anno; era il periodo in cui l’azienda stava studiando il concetto di veicoli elettrici, auto intelligenti e sistemi di guida autonoma.

Da allora, Xu Zhijun ha affermato che Huawei ha scoperto che la sua tecnologia stava diventando sempre più comune nelle automobili, insieme al suo valore nel mercato della guida autonoma. Pertanto, l’OEM cinese ha deciso di non costruire automobili, spostando però l’attenzione per fornire capacità ICT al fine di contribuire a realizzare auto intelligenti migliori; questo si si riflette nella sua partnership con vari costruttori di veicoli e autovetture. Oltre al solo software, l’azienda cerca anche di includere prodotti elettronici a marchio Huawei che possono essere trovati all’interno dell’auto.

