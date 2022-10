Perché ExpressVPN è la scelta migliore per i tuoi acquisti online

Con ExpressVPN hai la possibilità di avere una rete virtuale privata disponibile per una moltitudine di piattaforme e dispositivi, con server presenti in 94 paesi che sfruttano la tecnologia Trusted Server, ideata per assicurarti un ulteriore livello di protezione.

Come funziona? Tutti i dati vengono cancellati ad ogni riavvio del server, di modo che si lavori soltanto sulla RAM e non su hard disk. Inoltre, grazie al protocollo Lightway, ideato proprio a questo scopo, puoi contare su un sistema affidabile, veloce e che non consumi troppe energie: rende sicura la tua connessione e non permette in alcun modo la fuoriuscita dei dati. Un parametro fondamentale per home banking e acquisti online.

Il vantaggio di scegliere ExpressVPN: con un clic sei protetto online

La scelta di una VPN, come sappiamo, è fondamentale per la tua protezione online. Oltre a questo però ti permette di sfruttare una serie di strumenti utili, che puoi usare a tuo vantaggio in diverse situazioni. Inoltre, se la combini ad un antivirus Premium puoi navigare interamente protetto, rimanendo al sicuro da eventuali attacchi anche per le operazioni più delicate.

Una VPN, in particolare, è molto utile per proteggere la tua privacy mentre fai acquisti online. Oltre a questo, puoi sfruttare un semplice vantaggio: cambiare geolocalizzazione e accedere alle migliori offerte del mondo, che magari non sono presenti nel tuo paese. In questo modo, indipendentemente da dove acquisti, dunque, puoi accedere ai cataloghi del mercato che preferisci, con tutti i vantaggi del caso.

Scegli ExpressVPN, ottieni subito uno sconto di oltre 60 euro e hai comunque il rimborso garantito entro 30 giorni. La provi e poi decidi se tenerla.

