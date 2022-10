Perché dovresti proteggere i tuoi dati nel cloud con NordLocker

NordLocker è un nuovo servizio offerto dalla stessa azienda di NordVPN, una delle VPN più famose e utilizzate della rete, che è stato pensato per permetterti di crittografare i tuoi dati sul cloud in modo sicuro.

Eseguendo il backup dei tuoi file importanti sui server di NordLocker è come se li mettessi all’interno di una cassaforte di sicurezza virtuale alla quale solo tu, e soltanto tu, potrai accedere. Neanche chi ti fornisce il servizio potrà sbirciare all’interno.

Se vuoi provarlo, puoi scegliere il piano gratuito che ti offre fino a 3 GB di spazio prima di passare ad un piano Premium di 2 TB che puoi avere con una promozione esclusiva di quasi 100 euro sul prezzo originale.

Come funziona NordLocker e come protegge i tuoi dati sul web

NordLocker è stato pensato, come detto, come se fosse una enorme cassaforte virtuale a te riservata in cui puoi conservare da occhi indiscreti tutto ciò che desideri. Il sistema è compatibile con file di ogni genere, dai piccoli PDF fino ad arrivare a pesanti video in alta definizione.

Il servizio non ha limiti, puoi letteralmente archiviare tutto ciò che vuoi e avere la possibilità di sincronizzarli ovunque ti trovi e sui dispositivi che preferisci grazie all’app dedicata. Non temere, perché il cloud crittografato end-to-end fa sì che solo tu possa vedere i tuoi file.

NordLocker è stato pensato inoltre per una totale immediatezza d’uso: per archiviare i file ti basta trascinarli all’interno dell’interfaccia e puoi lavorarli direttamente nel cloud, senza la necessità di scaricarli e ricaricarli in un secondo momento.

Un servizio di questi tempi indispensabile che puoi fare tuo con una promozione di quasi 100 euro sul piano che include 2 TB di spazio. In ogni caso, hai la possibilità di effettuare una prova gratuita di 30 giorni e poi decidere se tenerlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.