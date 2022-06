Pepe e sale macinati FRESCHI: 9€ per il macinapepe elettrico (-50%)

Non rinunciare al piacere di una spezia appena macinata, di un grano di pepe, macinato grossolano o più fine. Decidi tu l’intensità del gusto, tramite la regolazione della macinatura. Con lo sconto Amazon del momento, il macinapepe elettrico di design lo prendi in sconto del 50%. Devi solo essere veloce e approfittarne: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Macinapepe elettrico per sale e pepe sempre freschi

Dotato di sensore di gravità, questo speciale modello è semplicissimo da usare. Riempi il serbatoio con grani di pepe oppure di sale, regola la macinatura e il gioco è fatto. Quando vuoi macinare un po’ di spezia, basterà ruotare il dispositivo e lui inizierà automaticamente a funzionare. Quando finisci, basta ruotarlo nuovamente.

Il nucleo di macinazione è in ceramica, così da garantirti elevata resistenza, ma anche sicurezza e igiene. Il suo funzionamento, totalmente senza fili ovviamente, avviene tramite batteria: ne servono 4 di tipo AA (le classiche “stilo), che potrai sostituire all’occorrenza.

A questo prezzo, questo completissimo macinapepe elettrico è un vero e proprio regalo. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne. Lo prendi a 9,95€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però perché la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.