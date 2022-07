Pentola per cottura lenta automescolante: e cucinare diventa semplice

Vuoi cucinare piatti originali e deliziosi, senza sprecare troppo tempo ai fornelli? Ti presentiamo CrockPot, una pentola automescolante con funzione di cottura lenta e rapida che ti permette di dedicarti a ciò che più ti piace e cucinare al contempo ottimi piatti. In offerta eccezionale su Amazon te la porti a casa con soli 76,99€, merito di uno sconto di 52,91€ applicato sul prezzo di listino.

Venduta e spedita da Amazon, sarà a casa tua già domani se sei un abbonato Prime. Scoprirai presto tutti i vantaggi di cui ti parleremo di seguito.

I vantaggi della pentola automescolante per cottura lenta

Questa pentola automescolante ha una capienza massima di 5.7 litri ed è in grado di cucinare ricette fino a 6-8 persone. Con finitura in argento e di forma ovale, permette a qualunque ingrediente di essere comodamente posizionato all’interno. La parte interna è realizzata in materiale ceramico, facilmente estraibile dalla base e lavabile anche in forno. Se preferisci, puoi usarla anche per la cottura in forno.

Il coperchio in vetro ti permette di vedere cosa cuoce in pentola, mentre il vapore in eccesso viene lentamente espulso in modo da mantenere la temperature costante. Puoi scegliere tra due differenti impostazioni di cottura: Low (cottura tradizionale di almeno 6/8 ore) e High (cottura rapida di almeno 4 ore). Presente inoltre la funzione warm, per mantenere al caldo il cibo al termine.

Altra innovativa caratteristica è il sistema automescolante che permette di mescolare automaticamente ad intervalli regolari a partire da 2 ore dall’inizio della cottura. In pratica, tu non dovrai più far nulla e aspettare soltanto che la ricetta sia pronta.

Il display digitale e il countdown ti danno infine la possibilità di programmare le ore di cottura. Tutto questo, ancora per poco, lo paghi solo 76,99€ invece di 129,99€: un’occasione imperdibile per scoprire un metodo di cottura innovativo.

