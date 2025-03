Pechino Express 2025: come vedere la puntata di oggi in streaming dall'estero

Oggi, 20 marzo 2025, a partire dalle 21:15, andrà in onda una nuova puntata di Pechino Express 2025, nuova stagione del popolare show di Sky. Come sempre, lo show potrà essere seguito in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment che parte da 6,99 euro al mese e che garantisce l’accesso a tutta l’offerta di intrattenimento di Sky., con la possibilità anche di accedere a bundle con i contenuti di Sky Cinema.

Per vedere Pechino Express 2024 in streaming dall’estero è necessario aver attivato il Pass Entertainment di NOW. Sfruttando la portabilità transfrontaliera, infatti, gli utenti della piattaforma di streaming di Sky hanno la possibilità di accedere ai contenuti del proprio abbonamento anche dall’estero. Tale opportunità vale in UE. In altri Paesi, invece, serve una VPN e bisogna poi selezionare un server italiano per poter accedere a NOW.

La VPN giusta da attivare oggi è PrivateVPN, che ha un costo di 2,08 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Il servizio è attivabile tramite il sito ufficiale di PrivateVPN, qui di sotto.

Pechino Express in streaming su NOW: ecco come

Per vedere Pechino Express serve attivare il Pass Entertainment di NOW. Ci sono tre opzioni disponibili. Due di queste prevedono un bundle con il Pass Cinema e anche con l’Opzione Premium che permette di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea.

Ecco i costi del servizio:

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

: 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium: 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

Per accedere dall’estero, invece, può servire una VPN come PrivateVPN che costa 2,08 euro al mese ed è attivabile di seguito, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La prima puntata di Pechino Express