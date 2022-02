Arriva in Italia Peacock TV insieme alla serie Punky Brewster

Dopo tanta attesa, finalmente ieri è approdato in Italia Peacock TV su Sky e Now. Si tratta di uno dei più famosi servizi di streaming on demand statunitensi. Di proprietà della NBCUniversal, è una piattaforma di tutto rispetto ai livelli di Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Con il debutto di Peacock TV è arrivata anche una delle serie TV più attese in Italia, Punky Brewster, il sequel dell'omonima sitcom andata in onda dal 1984 al 1988.

Peacock TV approda in Italia

Ieri è stato il primo giorno di vita di Peacock TV che ha deciso di approdare in Italia appoggiandosi al servizio di Sky e Now. Negli Stati Uniti d'America ci sono due modalità per poter fruire dei suoi contenuti. La prima, completamente gratuita, prevede 5 minuti di pubblicità ogni 60 minuti di visione. La seconda, invece, prevede un abbonamento a pagamento.

In Italia Peacock TV si propone con un catalogo completamente aperto fatto da produzioni NBC, Universal, Illumination e, dulcis in fundo, Dreamworks. Ovviamente Sky, vista la concorrenza, cerca in tutti i modi di accaparrarsi sempre di più utenti legati al mondo dello streaming on demand. Per questo ha promesso che il servizio da poco arrivato in Italia continuerà ad arricchirsi di nuovi contenuti.

Punky Brewster

Insieme a Peacock TV è arrivata anche una delle serie TV cult più attese in Italia, Punky Brewster. Ma perché così tanta aspettativa da questo titolo? Lo ha spiegato Lisa Katz, presidente di NBCUniversal Television and Streaming:

Punky Brewster è stata una serie amata che ha affrontato trame significative con così tanto cuore. È stata una luce brillante per così tanti spettatori e siamo per sempre grati a Universal Studio Group, ai produttori, al cast e alla troupe e in particolare a Soleil Moon Frye per aver riacceso il Punky Power in tutti noi.

Punky Brewster racconta la storia di una madre divorziata con tre figli, due dei quali sono adottivi. Questa serie TV è disponibile su Peacock TV per tutti gli abbonati Sky e Now con Pass Entertainment.