Se sei in cerca di uno smartwatch e non vuoi spendere una cifra assurda, fai affidamento a quello di AGPTEK che è in promozione su Amazon a soli 26,36€. L'offerta di oggi ti fa risparmiare circa venti euro, il che è un buon affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Smartwatch al polso e via: ottimizza le tue giornate

Lo smartwatch è un prodotto interessante e se acquisti quello giusto può davvero migliorare le tue giornate. Il mercato è pieno di modelli fuorvianti, ma questo sai sicuro che non lo è. Nonostante il prezzo minimo ti concede un mondo di funzioni e le migliaia di recensioni positive testimoniano la qualità.

Ha un cinturino in simil pelle montato, ma in confezione te ne arriva uno secondo in colorazione nera per renderlo ancora più casual. Il display da 1,3 pollici ti permette di avere tutto sott'occhio e di leggere le notifiche senza difficoltà.

I veri assi nella manica del device sono, tuttavia, i sensori che custodisce all'interno. Tiene sotto controllo la frequenza cardiaca, la qualità delle ore di sonno e ti ricorda di fare qualche passo durante la giornata. Dal punto di vista dello sport, poi, ha 8 modalità incorporate che vengono completate dal contapassi e dai vari indicatori che misurano lo sforzo fisico.

Non ti dimenticare che è anche un ottimo assistente da polso grazie alle notifiche smart e che in appena 2 ore di carica ti offre fino a 10 giorni di autonomia.

Lo smartwatch di AGPTEK ti aspetta su Amazon a soli 26,39€. Acquistalo subito e ricevilo in appena 48 ore se sei un membro Prime. Se non lo sei, le spedizioni sono un po' più lunghe ma comunque gratuite se scegli quelle nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch