Pazzesco powerbank da 24000 mAh con PRESA SCHUKO: prezzo ridicolo (87€)

Questo non è il solito powerbank, assolutamente. Si tratta di un sistema portatile per alimentare e ricaricare praticamente la totalità dei tuoi dispositivi. Infatti, oltre alle porte USB per collegarli, integra anche una vera e propria presa Schuko: potrai quindi collegare senza alcun problema anche console, PC portatili e altri prodotti.

Un dispositivo unico nel suo genere, che adesso è anche in gran sconto su Amazon. Infatti, spuntando il coupon in pagina hai la possibilità di portarlo a casa a 87€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, l’ultima volta che è andato in sconto è durato pochissimo!

Ricarica rapida, alimentazione e sistema di emergenza se va via la corrente elettrica. Infatti, integrando una vera e propria presa Schuko, potrai facilmente collegare una lampada, un computer, il tablet e altri dispositivi con un massimo assorbimento di 90W.

Naturalmente, è anche una comoda batteria portatile che offrirà tanta energia i tuoi dispositivi in qualsiasi momento. Non è esattamente un prodotto super compatto, ma considerando tutto quello che offre rimane tutto sommato di dimensioni contenute e quindi facile da portare in giro.

Un prodotto unico nel suo genere, realmente utile per alimentare e ricaricare praticamente la totalità dei tuoi dispositivi di elettronica. Naturalmente, non manca un sistema di ricarica super rapida. Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco su Amazon e portare a casa questo particolarissimo powerbank a mini prezzo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 87 € circa soltanto con spedizione superveloce gratuite, garantita e dei servizi Prime.

