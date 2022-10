Pazzesca torcia compatta 2000 lumen a 11€ su Amazon: durerà poco

Una torcia compatta e robusta, dotata di batteria integrata ricaricabile. Con una massima potenza di 2000 lumen, puoi ottenere tutta l’illuminazione della quale hai bisogno in qualsiasi momento. Complice un goloso sconto limitatissimo, da Amazon puoi prendere a 11€ circa appena in questo momento. Completa l’ordine al volo per accaparrartela, se le scorte non sono già finite. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Torcia potente e compatta: perfetta e con batteria ricaricabile

La possibilità di ricaricare la sua batteria come fai di solito con lo smartphone, ti eviterà di dover comprare a parte soluzioni usa e getta. Quando il dispositivo, dopo diverse ore di utilizzo, è scarico, basterà collegarlo a un caricatore, sfruttando il cavo microUSB in dotazione.

Diverse le modalità di utilizzo fra le quali scegliere quella più consona per l’utilizzo del momento. In totale, sono 4 le modalità fra le quali scegliere. Alla massima potenza, potrà garantirti potente illuminazione in qualsiasi momento.

Perfetta da usare in campeggio, è l’ideale da avere sempre in casa o in macchina, così da poterla utilizzare in caso di necessità. Non perdere l’occasione di accaparrarti questa ottima torcia da 2000 lumen a 11€ circa appena da Amazon: completa l’ordine al volo per approfittarne, se la promozione non è già finita. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

