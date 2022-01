PayPal, pagamenti a rate tasso zero: cosa succede a chi non paga

Una delle ultimissime novità di PayPal è stata introdurre la modalità di pagamento a rate. Infatti, il colosso dei pagamenti digitali, da un po' di tempo permette a qualsiasi utente con conto attivo di effettuare un pagamento dilazionandolo in tre comode tranche a interessi zero. Ovviamente, ci si aspetta che il debitore ottemperi in modo onesto e puntuale all'impegno preso. Ma cosa succede a chi non paga? Scopriamolo insieme.

PayPal non ammette errori: ecco le conseguenze di chi non paga

Vuoi per la crisi economica ormai dilagante e per introdurre funzionalità sempre più allettanti, PayPal ha deciso di attivare la modalità di pagamento a rate. Da un po' di tempo, all'incirca un paio di mesi, questo micro finanziamento sembra aver preso piede, apprezzato da tutti coloro che utilizzano il conto.

Ovviamente, non si tratta di un finanziamento allo stesso livello di quelli a cui siamo abituati. PayPal, infatti, mette a disposizione da 30 euro fino a 2000 euro da dividere in tre rate, la prima da versare al momento dell'acquisto. Pur non essendo una finanziaria e offrendo il tasso zero, la società si aspetta comunque una certa precisione nell'adempiere i pagamenti delle successive rate. Altrimenti le conseguenze non tardano ad arrivare.

Contrariamente a quanti potrebbero pensare, PayPal, da questo punto di vista, è molto severa. Non ci sono eccezioni alla regola, le ulteriori due rate devono essere pagate nei rispettivi mesi successivi all'acquisto. Se ciò non dovesse accadere allora le conseguenze potrebbero essere gravi:

Il mancato pagamento dei rimborsi mensili potrebbe avere conseguenze gravi, tra cui la promozione di un'azione legale da parte di PayPal nei confronti dell'Utente, e potrebbe comportare criticità per l'Utente nell'ottenimento di altri finanziamenti, anche con terzi creditori.

Se PayPal intraprende un'azione legale per recuperare quanto dovuto dall'Utente, PayPal potrebbe chiedere al tribunale di emettere un provvedimento esecutivo. L'Utente potrebbe inoltre essere tenuto a sostenere le spese legali di PayPal.

Pensare che PayPal non agisca come qualsiasi altra finanziaria sul mercato è sbagliato e fuorviante. Termini e Condizioni sono molto chiari. Ovviamente però ci sono anche casi speciali quando il soggetto non può onorare i pagamenti per motivi particolari. In questi casi, le azioni della società tarderanno per permettere al debitore di riallinearsi il prima possibile.