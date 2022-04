PayPal ora è disponibile come metodo di pagamento su Subito

Subito.it è la piattaforma di acquisti online tramite app o sito web dove è possibile vendere o acquistare qualsiasi prodotto tra privati e aziende. Si tratta di un'ottima soluzione sia per chi non utilizza più un determinato prodotto, sia per chi invece quell'oggetto, invece, lo sta cercando. Da oggi è possibile pagare anche con PayPal.

Infatti, Subito.it ha annunciato che ora è stato aggiunto come metodo di pagamento anche PayPal. Ciò significa che chiunque può effettuare acquisti o ricevere pagamenti in tutta sicurezza, comodità e velocità. Ovviamente con tutte le garanzie che la società fornitrice di pagamenti digitali offre ai suoi clienti.

Questo metodo di pagamento digitale, per risultare disponibile all'acquirente, deve essere accettato direttamente da chi ha inserito l'annuncio. Se è possibile effettuare l'acquisto tramite la modalità di spedizione TuttoSubito, automaticamente è anche compatibile con PayPal.

PayPal è attivo su Subito.it

Negli ultimi tempi Subito.it ha fatto passi da gigante in quanto a innovazione nei rapporti commerciali tra privati, ma anche tra aziende. Infatti, questo portale ha introdotto di volta in volta novità sempre più interessanti. Da ultimo, ora, la possibilità di utilizzare PayPal come metodo di pagamento.

Prima però l'azienda aveva aggiunto TuttoSubito. Si tratta di un servizio che permette di fare affari ovunque in Italia, comodamente da casa e in tutta sicurezza. Infatti il pagamento è gestito e custodito da Subito fino al momento in cui l'acquisto non va buon fine.

Con questo sistema non è necessario incontrare il venditore, perché l'oggetto in vendita arriva direttamente all'indirizzo scelto per la consegna. Inoltre, grazie alle recensioni disponibili alla consultazione dell'acquirente, è facile trovare il rivenditore più adatto alle proprie esigenze. Infine, adesso è possibile fare affidamento anche a tutta la sicurezza che offre PayPal. Ecco l'annuncio della società:

Adesso puoi scegliere anche PayPal come metodo di pagamento.

Fare acquisti non è mai stato così semplice. Con PayPal hai un nuovo modo sicuro, comodo e veloce per pagare i tuoi acquisti su Subito.

Comunque, puoi acquistare su Subito in sicurezza grazie ai 5 consigli della Polizia Postale.