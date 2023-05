Paura dei ladri? Telecamera esterno MASSIMA sicurezza: senza fili

Metti la tua casa in sicurezza con un singolo acquisto che però vale come un’intera squadra di sicurezza. Questa telecamera da esterno è esattamente quello di cui hai bisogno: con tecnologie avanzate è anche senza fili quindi non chiami alcun tecnico per installarla.

Collegati immediatamente su Amazon per acquistarla al suo minimo storico. Acquistala per appena 55,99€ con un click visto il ribasso del 30%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera da esterno: un acquisto unico che ne vale la pena

Molte volte avrai avuto paura ad acquistare una telecamera da esterno per timore di doverla installare da solo. Per fortuna che questo modello che ho scovato non ha niente di complicato ma anzi, ti semplifica la vita. Senza fili e con pannello solare, ci metti un secondo a fissarla e a utilizzarla tutti e 356 giorni dell’anno senza problemi.

Con applicazione per smartphone che ti fa avere tutto a portata di occhio e te la fa gestire anche a distanza, non puoi avere dubbi: è proprio quello che stavi cercando. Ovviamente ti segnalo che è totalmente impermeabile visto che è stata progettata per spazi aperti.

Al suo interno trovi un obiettivo in risoluzione HD per non perdere un dettaglio ma anche funzioni come:

visione notturna per coprire le ore buie;

per coprire le ore buie; audio a 2 vie per comunicare a distanza;

per comunicare a distanza; rilevamento PIR del movimento;

del movimento; allarme che scatta se ce n’è bisogno in automatico.

Spesa iniziale e poi zero costi visto che la sua energia la ricava direttamente dal sole e non ti pesa in bolletta. Insomma, che dirti se non che è il tuo acquisto sicuro?

