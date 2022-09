Password: perché scegliere NordPass invece di affidarti al browser

I browser moderni sono ormai tutti dotati di gestori di password che ti permettono di conservare le tue parole chiave in modo apparentemente sicuro. È davvero così o meglio affidarsi a un software di terze parti, come NordPass?

I gestori di password dei browser funzionano: o per essere precisi, è sempre meglio che utilizzare niente. Per parlare di vera sicurezza però bisogna affidarsi ad una piattaforma specifica: NordPass, che include un piano gratuito o uno sconto del 34% su quello a pagamento, ha tutte le funzioni necessarie affinché le proprie password siano davvero sempre al sicuro.

Come funziona il gestore di password NordPass e perché è il migliore

Un gestore di password indipendente come NordPass funziona garantendoti un servizio a 360 gradi. Hai innanzitutto una password principale che viene utilizzata per crittografare e proteggere i tuoi dati: inoltre, hai la sincronizzazione su più piattaforme, così da potervi accedere facilmente anche su desktop, dispositivi mobile e browser.

NordPass, d’altro canto, è costruito sfruttando uno dei più recenti algoritmi di crittografia, XChaCha20. Elogiato dalla Silicon Valley e riconosciuto come il futuro di questo settore, è il metodo più sicuro per memorizzare e conservare le tue password.

E questa è solo una parte del percorso: uno dei grandi vantaggi di NordPass, a differenza dei gestori di password comuni integrati nel browser, è quello di crittografare le parole chiave sul dispositivo prima che vengano memorizzate nel cloud. Cosa significa? Significa che se anche gli hacker dovessero avere accesso al tuo cloud, non riuscirebbero a ottenere le password, perché avrebbero comunque bisogno del tuo dispositivo per decriptarle.

Questa misura di sicurezza, chiamata zero-knowledge, permette di fatto solo a te e a chi decidi tu di accedere alle tue password.

Ci sono poi altre funzioni, come la possibilità di stabilire un contatto di emergenza a cui affidare le tue parole chiave, l’identificazione di password deboli, datate e riutilizzati o la scansione del web per andare alla ricerca di fughe di dati. Questo e molto altro scegliendo adesso NordPass, ancora per poche ore in sconto fino al 34%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.