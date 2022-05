Password Manager utili ma non completi: ecco la soluzione

Una delle criticità maggiori quando navigando sul web sono le password. Sembra banale, ma queste sono tutto ciò che abbiamo per proteggere le nostre informazioni personali. Pensiamo ai social network dove sono contenuti dati pubblici, ma anche privati come numero di telefono e altro.

Non solo, ma le password proteggono anche il contenuto delle nostre email al quale possiamo collegarci solo grazie a quella composizione di lettere e numeri. Ancora, tengono al sicuro i nostri risparmi su portafoglio virtuali, se deteniamo criptovalute, o su conti digitali come PayPal, Hype e altro.

Perciò si fa sempre più necessario optare per un buon Password Manager. Queste applicazioni sono sofisticati contenitori criptati che non solo custodiscono le chiavi di accesso di un singolo utente, ma creano combinazioni impenetrabili sempre diverse da collegare a un accesso.

La loro utilità è fondamentalmente protettiva perché tengono al sicuro le nostre password e ne creano di nuove più efficaci e difficilmente violabili. Tuttavia, anche se sono ancora sottovalutate queste applicazioni, non sono una soluzione definitiva.

Meglio quindi optare per un sistema All in One che unisca un buon Password Manager insieme a un potente sistema antivirus e a una funzionale VPN. Tutto questo è possibile trovarlo con Bitdefender Premium Security, in promozione al 57% di sconto.

Password Manager: perché scegliere una soluzione All in One

Scegliere una soluzione “tutto in uno” è vantaggioso per diversi motivi. Il primo, perché, ovviamente, si opta per un pacchetto di sicurezza completo. Conservo le mie password in un’applicazione dedicata, ma allo stesso tempo navigo in internet in totale anonimato, così non rischio che possano essere carpite da cybercriminali esperti.

Inoltre, con un sistema antivirus proteggo tutte le app da malware e trojan che lavorano in background, registrando gli accessi anche ai contenuti più sicuri, come un Password Manager. Infine, con un sistema di difesa anche da attacchi phishing e smishing non rischio di finire su pagine clonate e regalare le mie credenziali di accesso ai criminali.

Ecco perché è meglio optare per software che contenga tutto questo. Non è facile trovarlo, certo, ma le soluzioni sono sempre a portata di mano. Con Bitdefender Premium Security abbiamo un sistema antivirus pluripremiato, un Password Manager efficace e moderno, traffico VPN illimitato e rilevamento di minacce tra cui virus e phishing.

