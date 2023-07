Password Manager sicuro? Con NordPass proteggi tutta la famiglia a 2,79€ al mese

NordPass è una soluzione affidabile e sicura per password, passkey, carte di credito e tanto altro ancora. Consente di creare password inviolabili, condividerle con i colleghi o con il resto della famiglia in modo sicuro e scoprire se c’è stata o meno una violazione dei dati da parte dei cybercriminali.

In queste ore il piano Famiglia è in offerta a 2,79 euro al mese per i primi 2 anni, per effetto dello sconto del 53%. E in più ottieni la garanzia di rimborso completo da esercitare entro 30 giorni dall’acquisto.

NordPass Famiglia in sconto del 53% per i primi 2 anni

Il piano Family di NordPass mette a disposizione fino a 6 account utente Premium. Tra le funzionalità più significative si annoverano il salvataggio e la compilazione automatici, la memorizzazione dei dati delle carte di credito e di eventuali note in modo sicuro, insieme alla possibilità di mantenere la connessione quando si cambia dispositivo e allegare file agli elementi.

In più NordPass Famiglia rileva le password deboli e quelle già usate, suggerendo di generarne una nuova. Compie anche un’analisi dettagliata del web alla ricerca di possibili violazioni dei dati. Nel caso trovi i tuoi dati personali su Internet, ti invierà una pronta notifica per metterti al corrente del rischio.

Grazie allo sconto del 53% per i primi due anni, paghi soli 66,96 euro anziché 143,76 euro per i primi 24 mesi. Il che significa 2,79 euro al mese. Cogli al volo l’offerta prima che scada, così da risparmiare quasi 80 euro nei primi due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.