Password Manager per tutta la famiglia a meno di 3 euro al mese: ecco l'offerta

Poter contare su di un Password Manager diventa sempre più importante: si tratta di un software in grado di archiviare in sicurezza e su tutti i propri dispositivi le credenziali d’accesso e di pagamento. L’archiviazione sicura si accompagna anche a funzioni avanzate come la compilazione automatica, l’analisi delle password deboli e la rilevazione di possibili compromissioni dei dati d’accesso.

Per mettere a disposizione di tutta la famiglia un Password Manager completo è possibile puntare sul piano Family di NordPass, servizio di riferimento assoluto nel settore dei gestori di password, realizzato dai creatori di NordVPN. Questo piano consente l’accesso a 6 account separati con un costo complessivo di meno di 3 euro al mese.

Attivando il piano biennale di NordPass, infatti, è possibile ridurre il costo fino ad appena 2,79 euro al mese, beneficando anche di una garanzia di rimborso di 30 giorni che permette di attivare il servizio in tutta tranquillità, avendo tutto il tempo di testarne le funzionalità. Per accedere all’offerta, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, è possibile sfruttare il link qui d i sotto.

NordPass è il Password Manager da usare per tutta la famiglia

Grazie al piano Family, NordPass consente di utilizzare il Password Manager per 6 utenti differenti (naturalmente, non è necessario che ci sia un vincolo familiare, i 6 utenti possono essere anche 6 amici). Ogni account può sfruttare il salvataggio e la compilazione automatica, il sistema di rilevazione delle password deboli e già usate e il tool che analizza il web alla ricerca di violazioni di database dei siti web che porterebbero ad una compromissione degli account dell’utente.

Il costo è davvero minimo: NordPass costa appena 2,79 euro al mese. In pratica, con il piano biennale del servizio è possibile ridurre la spesa a meno di 50 centesimi al mese per ogni account. Per attivare la promozione e iniziare ad utilizzare subito il Password Manager è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.