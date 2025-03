Password manager: gestisci le tue credenziali in modo sicuro con LastPass

Un password manager è uno strumento che può rivelarsi utile in numerose occasioni, al fine di garantire la sicurezza e la gestione delle proprie credenziali online. Uno dei migliori tool oggi disponibili sul mercato è LastPass, che in questi giorni sta offrendo ai nuovi iscritti una prova gratuita di 30 giorni del piano Premium.

Rispetto ai comuni gestori di password dei browser, LastPass offre un servizio più completo a 360 gradi. I primi presentano infatti evidenti limiti, come l’accesso solo da un browser, l’impossibilità di condividere le credenziali con persone fidate, l’assenza di funzionalità di sicurezza avanzate e il salvataggio soltanto delle password.

Perché usare il password manager LastPass

Un password manager come LastPass aiuta a proteggere i propri account personali con password uniche e sicure. Inoltre, permette di salvare e compilare le credenziali in modo sicuro senza la necessità di doverle ricordare, facendo così risparmiare un tempo considerevole a tutte quelle persone che ogni giorno sono abituate a riempire moduli su moduli con i loro dati.

Tutto questo porta ad una maggiore sicurezza online, dal momento che gli utenti non useranno più password deboli o già utilizzate per altri account. E a proposito di sicurezza, è importante sottolineare l’impiego da parte di LastPass della crittografia locale, grazie alla quale soltanto i titolari dell’account possono decrittografare i propri dati e accedervi.

Il piano Premium di LastPass è disponibile gratis per 30 giorni. Durante il periodo di prova si avrà accesso a tutte le funzionalità del prodotto, in modo da farsi un’idea più precisa su pro e contro. Al termine della prova, si può scegliere se confermare l’attivazione del piano in offerta a 1,89 euro al mese per un anno oppure disdire senza costi. Per avviare la prova gratuita è sufficiente premere sul bottone posizionato qui sotto.