Password Manager: dati al sicuro anche SENZA ABBONAMENTO, ecco come

Utilizzare un Password Manager consente di salvare e gestire in assoluta sicurezza le credenziali d’accesso ai propri account oltre che le credenziali delle carte di pagamento. Con un software di questo tipo sarà possibile avere questi dati sempre a disposizione, a prescindere dal dispositivo in uso, con un sistema di auto-compilazione e auto-salvataggio che permette di automatizzare l’accesso, senza compromessi sulla sicurezza.

Una delle opzioni più complete ed interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo Password Manager è pCloud Pass. Il servizio è disponibile con una prova gratuita e, successivamente, con la possibilità di valutare una delle versioni Premium disponibili con canone mensile, canone annuale oppure con un acquisto “lifetime” e, quindi, a vita e senza abbonamento con costi ricorrenti. Per scoprire le offerte di pCloud Pass è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

pCloud Pass: come funziona e quanto costa il Password Manager, anche senza abbonamento

I nuovi utenti hanno la possibilità di provare gratis pCloud Pass. Il Password Manager, però, prevede un gran numero di funzionalità, garantendo il salvataggio in sicurezza di dati d’accesso e dati di pagamento. Con le versioni Premium del servizio, inoltre, è disponibile l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi.

pCloud Pass include diverse funzionalità aggiuntive come la possibilità di condividere in sicurezza la password, di salvare documenti con password sicure, di sincronizzare i dati con i browser web e di creare password uniche e complesse per massimizzare la sicurezza in tutti i contesti di utilizzo.

Le offerte di pCloud Pass sono le seguenti:

Premium mensile al costo di 2,99 euro

al costo di Premium annuale al costo di 29 euro

al costo di Premium “lifetime” al costo di 149 euro (senza pagamenti ricorrenti successivi)

I piani annuali e lifetime senza abbonamento sono disponibili con prezzo scontato. Per provare e attivare uno dei piani Premium del Password Manager è possibile accedere al link qui di sotto:

