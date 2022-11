Passa a Linkem ti regala internet illimitato fino a 100 Mbps

Scegli di navigare senza limiti e con una velocità fino a 100 Mbps con Passa a Linkem. Prenota subito una chiamata gratuita dal primo operatore disponibile e ascolta tutto ciò che ha da offrire questa super promo. Ti richiamano gratis e potrai chiarire tutti i dubbi e informarti al meglio senza impegno.

Questa tariffa è spettacolare per chi vive in una zona o in una casa dove non arriva la Fibra. Infatti, si tratta di un’alternativa alla navigazione veloce senza linea fissa. Comunque, aggiungendo solo 2 euro attivi anche Parla&Naviga per avere chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali senza alcun costo aggiuntivo.

Perché non puoi navigare come si deve se non hai la Fibra? Basta con tutte queste restrizioni inutili. Non optare per soluzioni raffazzonate e inconcludenti. Scegli un leader in questo settore. Attiva Passa a Linkem a soli 24,90 euro al mese e ottieni Giga illimitati per navigare online fino a 100 Mbps in download.

Linkem è la soluzione per navigare veloce senza linea fissa

Non hai la linea fissa e mai la vorrai? Scegli internet senza questo vincolo con Linkem. Prenota ora una consulenza gratuita con un operatore e chiedi maggiori informazioni su questa nuova offerta. Verificherà con te tutte le migliori soluzioni di installazione e se la zona in cui vivi è coperta dalla rete dell’operatore.

A soli 24,90 euro al mese hai internet veloce fino a 100 Mbps in download. Navighi senza limiti e senza linea fissa. Ottieni Linkem Senza Limiti con un risparmio di 60 euro nei primi 12 mesi. Inoltre, il contributo iniziale di attivazione è completamente gratuito. Non dovrai pagare nulla in aggiunta.

Infine, incluso nel prezzo c’è l’apparato di connessione, modem compreso, in comodato d’uso gratuito, l’installazione rapida per avere internet a casa tua in pochi giorni e l’Assistenza Prime in caso di assistenza sull’apparato di connessione e/o supporto tecnico specializzato.

Non perdere tempo finché sei ancora in tempo. Scegli di navigare senza linea fissa alla massima velocità possibile. Chiedi di essere ricontattato gratis da un operatore e ascolta tutti i vantaggi di Passa a Linkem in offerta con soli 24,90 euro al mese. Fatti furbo, scegli il meglio a un prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.