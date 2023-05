Passa a Kena Mobile: per te 130GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 6,99€

Hai deciso che vuoi cambiare operatore telefonico in cerca di una offerta più vantaggiosa, che ti dia tutto quello che ti serve per navigare in internet, chiamare e addirittura mandare qualche SMS.

Bene, l’offerta migliore te la propone Kena Mobile: puoi avere 130 giga, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 6,99 euro al mese, con attivazione, SIM e consegna gratuita. E non solo: puoi mantenere il tuo numero di telefono e passare a Kena in modo semplice e veloce.

Kena Mobile: scopri tutti i vantaggi a te riservati

L’offerta è riservata a tutti i nuovi numeri e a coloro che passano da un operatore come liad, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, Tiscali e altri ancora. Kena Mobile è il brand di TIM che ti offre una connessione veloce e affidabile su rete 4G per navigare dove vuoi e quando vuoi senza pensieri.

Se vuoi passare a Kena Mobile ti basta inserire il tuo numero di telefono sul sito ufficiale, se vuoi mantenere il numero, e poi seguire le istruzioni a schermo. Riceverai la tua nuova SIM a casa in pochi giorni e potrai attivare l’offerta in modo semplice e sicuro. Tutto questo a costo zero, neanche per l’attivazione.

Poi pagherai soltanto 6,99 euro al mese per il pacchetto che ti abbiamo anticipato: 130 giga per navigare su Internet, guardare video in streaming, scaricare app e file, minuti illimitati per chiamare chi vuoi senza limiti di tempo e di destinazione e 1000 SMS per inviare messaggi a tutti i tuoi contatti.

Non perdere altro tempo, l’offerta è valida ancora per poco: attiva Kena Mobile sul sito ufficiale, inizia a risparmiare e vivi al massimo la tua esperienza mobile.

