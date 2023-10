Passa a Kena Mobile: fino a 280 GB a meno di 7 €/mese con la nuova offerta

Passare a Kena Mobile conviene sempre di più: con Kena 6,99, infatti, è oggi possibile accedere a una delle migliori tariffe del mercato di telefonia mobile, con un costo di appena 6,99 euro al mese oltre che con attivazione e primo mese gratis.

L’offerta in questione include minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps. In più, per tutti i nuovi clienti ci sono 100 GB al mese extra per 6 mesi oltre a 50 GB al mese, a tempo indeterminato, attivando la Ricarica Automatica. In totale, quindi, per i primi 6 mesi, è possibile arrivare a ben 280 GB al mese.

Kena 6,99 è attivabile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. La tariffa è disponibile in esclusiva online, tramite il link qui di sotto.

L’offerta “passa a Kena Mobile” più conveniente ha il primo mese gratis

Con Kena 6,99 è possibile accedere a una tariffa con:

minuti illimitati

200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

+100 GB al mese per 6 mesi

+50 GB al mese attivando la Ricarica Automatica

in roaming in UE: minuti illimitati, 200 SMS e fino a 7 GB

Il canone è di 6,99 euro al mese e ci sono attivazione e primo mese gratis, eliminando così tutti i costi iniziali della tariffa. L’offerta di Kena è attivabile solo con portabilità da uno di questi operatori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Per attivare la promozione basta collegarsi al sito ufficiale dell’operatore. La SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.