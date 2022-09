Paramount+: come accedere ai cataloghi stranieri con NordVPN

È disponibile da ieri anche in Italia la piattaforma di streaming Paramount+. Nuova rivale di Netflix, Disney+ e Prime Video, è proprio attraverso il servizio offerto da Amazon che puoi ottenere uno sconto sull’abbonamento, pagandolo in offerta lancio soltanto 4,99 euro al mese.

In questo articolo non parleremo però di questo, ma di come puoi sfruttare NordVPN, in promozione con il 65% di sconto e la possibilità di avere 3 mesi gratis, per accedere ai cataloghi stranieri più ricchi rispetto a quello italiano. Il trucco per adesso funziona con Canada e Australia e ti permette di accedere ad una quantità di contenuti veramente impressionante.

Perché usare NordVPN per guardare Paramount+

Per far sì che il sistema funzioni, una volta effettuato il tuo abbonamento a NordVPN non devi far altro che geolocalizzarti in Canada o Australia tramite l’applicazione integrata. A quel punto, accedendo a Paramount+, noterai come il catalogo sarà cambiato dandoti la possibilità di visionare i contenuti inseriti in quei paesi. Come spesso accade nelle fasi di lancio, si tratta di cataloghi decisamente più ricchi rispetto a quello italiano.

Oltre a questo, l’uso di NordVPN ti permette di navigare in modo completamente anonimo su internet, proteggendo le tue password e i tuoi file e anche verificando la presenza di malware prima di scaricare qualsiasi documento. Puoi contare inoltre su una connessione sempre veloce e stabile, ovunque ti trovi: un requisito a dir poco fondamentale quando parliamo di piattaforme di streaming.

Migliaia di server VPN ti permetteranno di avere sempre la migliore connessione internet possibile, inclusi quelli presenti in Canada e Australia, oggetto di questo piccolo tutorial. Abbonati adesso a NordVPN e, se hai scelto di provare Paramount+, sfruttalo per dare un’occhiata a cataloghi a cui noi italiani in teoria non potremmo accedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.