Pannello solare USB a 10€: ricarichi lo smartphone dappertutto (-50%)

Ci sono dei gadget che compri per la curiosità e poi si rivelano utili compagni per il quotidiano. Ecco, questo pannello solare USB è uno di questi. Super pratico e compatto, arriva già munito di adattatore: devi semplicemente collegare il tuo smartphone (e non solo) e procedere alla ricarica. Dimentica il powerbank, d’ora in poi potrai sfruttare tutto il potenziale del sole e potrai farlo praticamente ovunque.

Approfittando di un ghiotto sconto disponibile su Amazon, puoi risparmiare il 50% e portare a casa questo interessante dispositivo a 10€ circa appena. Tutto quello che devi fare è metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “U4ATAFHF”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Pannello solare USB: a questo prezzo è da provare

Super sottile e compatto, puoi lasciarlo in borsa e utilizzarlo all’occorrenza. Basta un attimo per collegare il cavetto del tuo device (smartphone, auricolari, tablet o altri dispositivo) e lasciare che la ricarica continui. Se sei in giro, ad esempio, il pannelletto puoi agganciarlo allo zaino. Diversamente, puoi appoggiarlo in balcone, dietro la finestra o su un prato: ovunque desideri, insomma.

Non dovrai più ricordare di caricare ingombranti powerbank da portare in giro. Sopratutto durante la bella stagione, basterà sfoderare lui per per effettuare una ricarica veloce. Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% su questo pannello solare USB: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “U4ATAFHF”. Lo prendi a 10€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.