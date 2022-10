Pannello solare che passione: 5 prodotti per RISPARMIARE a meno di 40€

Pronto a scoprire in quanti modi puoi utilizzare un pannello solare, prendendo l’energia elettrica gratis, direttamente dal sole? Ho scovato 5 gadget, che su Amazon costano meno di 40€ e ti permetteranno di iniziare a farlo subito. Minimo investimento, spedizioni assolutamente gratis.

Il primo è un kit di elegantissimi fari solari, luminosi e compatti. Ogni unità integra tutto quello che occorre per funzionare. Durante il giorno, in una manciata di ore appena, si ricaricano. Di notte invece, si accendono in automatico, garantendo fino a 10 ore di luce. Incredibilmente semplici da installare, sono anche impermeabili. Il kit da 6 pezzi lo prendi a 33€ circa appena.

Per chi è alla ricerca di un potente faro per illuminare moltissimo in un determinato punto, allora questo modello da 100W è quello che occorre. Anche lui è semplicissimo da installare: basta fissarlo al muro e posizionare il pannello solare. Tanta luce a costo zero: lo porti a casa a 36€ circa adesso.

Ormai, a prezzo più che abbordabile, è possibile portare a casa dei veri e propri kit fotovoltaici. Questo modello ha un pannello da 20W e un regolatore di carica: tutto quello che serve per iniziare. Sul regolatore ci sono 2 porte USB alle quali attaccare direttamente i tuoi oggetti. Allo stesso puoi decidere di abbinare una batteria per l’accumulo e un inverter per collegare e alimentare direttamente i tuoi oggetti. L’intero set lo porti a casa a 38€ circa

Questo fosse è il prodotto che mi piace di più. Un caricatore solare portatile, con pannello da 20W pieghevole. Lo apri, lo posizioni al sole e colleghi – tramite ingresso USB – quello che desideri alimentare o ricaricare. Smartphone, powerbank e oggetti vari: praticissimo e super comodo. Lo porti a casa a 33€ circa al momento.

Per finire, un bel powerbank all in one da 20000 mAh. Una struttura robusta, perfetta per essere portata in giro, e diversi modi per la ricarica: oltre che con la corrente di casa, puoi farlo anche direttamente sfruttando il pannello integrato. Prendi l’elettricità del sole e la usi per ricaricare i tuoi dispositivi. La chicca aggiuntiva è una bella e potente torcia integrata. Attualmente in sconto, spuntando il coupon in pagina te l’accaparri a 27€ circa.

Visto in quanti modi puoi beneficiare dell’elettricità gratis, prodotta grazie a un pannello solare? Questi prodotti a meno di 40€ ne sono la dimostrazione. Li trovi tutti su Amazon con spedizioni gratis, ma il loro prezzo così basso è temporaneo e tende a variare, soprattutto a causa dell’elevata richiesta di questo genere di prodotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.