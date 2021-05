Hai sempre desiderato dei pannelli LED RGB? Il pacco da sei pezzi è oggi in offerta su Amazon a soli 43,18€. Il prezzo di listino è reso conveniente da un coupon del 20% che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono gratuite ma effettuate a partire dal 20 maggio 2021.

Attiva il coupon per ottenere lo sconto in carrello.

Pannelli LED RGB: perché acquistarli

Il mondo del gaming li conosce bene: vedere una live in cui questi pannelli LED RGB non sono presenti è praticamente impossibili. Lanciati in prima linea da NanoLeaf, ora è possibile acquistarli anche a un prezzo più contenuto.

Il set in questione, ad esempio, contiene sei pezzi dalla forma esagonale. Grazie alle tecnologie inserite al loro interno possono rendere un interno unico.

In particolar modo sono presenti 13 modalità monocromatiche che possono cambiare secondo tre giochi di luce:

cambio rapido;

cambio lento;

cambio con flash monocromatico.

I pannelli, poi, possono essere accessi e spenti semplicemente attraverso un piccolo tocco sulla loro superficie. In caso contrario sono dati in dotazione anche due telecomandi per modificare le varie impostazioni senta interagire fisicamente.

Anche la luminosità può essere modificata a proprio piacimento grazie a 5 livelli preimpostati: 20, 40, 60, 80 e 100%.

Per quel che riguarda il loro collegamento e la loro connessione, ogni pezzo possiede sei porte USB le quali possono essere utilizzate per creare giochi geometrici con gli altri pannelli. L’alimentazione, invece, può avvenire mediante un semplice caricabatterie, una powerbank o collegandoli direttamente al computer.

I pannelli LED RGB sono acquistabili su Amazon a soli 43,18€ nella loro confezione da sei pezzi. Acquistali oggi e ricevili in tempi rapidi a partire dal 20 maggio 2021. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard. Attiva il coupon del 20% per ottenere lo sconto. La promozione è valida fino al 18 maggio 2021.

