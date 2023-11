Pandora charm da 15€ a 29€: anticipo pazzesco di Black Friday su Amazon

Approfitta di questo assurdo anticipo di Black Friday su Amazon e scegli i tuoi charm preferiti firmati Pandora a prezzi piccolissimi. Dai un’occhiata alla nostra selezione da 15€ a 29€, ma sii veloce: ci sono pochi pezzi a disposizione.

Le offerte scelte da Telefonino.net approdano su WhatsApp! Iscriviti gratuitamente al nostro canale (il tuo numero di telefono non sarà visibile) e scopri le promozioni più interessanti del giorno!

Ciondolo stella a 15€.

Ciondolo doppio cuore a 15€.

Quadrifoglio con brillantini a 19€.

Simbolo infinito a 19€.

Luna con brillantini a 19€.

Zampa a 19€.

“Ti voglio bene mamma” a 19€.

“Amore vero” a 19€.

Fiore a 19€.

Punto interrogativo ed esclamativo a 19€.

Clip in argento a 25€.

Ciondolo a forma di cuore blu a 25€.

Charm 3D a forma di cuore a 25€.

Ciondolo “Amici” a 29€.

Visto quanti meravigliosi charm Pandora ci sono in sconto su Amazon per questo anticipo di Black Friday? Scegli il tuo preferito dall’immensa vetrina e completa i tuoi ordini per fare ottimi affari. Ricevi tutto in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: le scorte sono limitatissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.