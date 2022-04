Panda Dome Premium 2022: il miglior antivirus a metà prezzo

Panda Dome Premium 2022 è uno dei pacchetti più completi di sicurezza informatica offerti da Panda. Questa società, dedicata allo sviluppo di software per la protezione dalle minacce informatiche, è sempre un passo avanti e offre il meglio a un prezzo vantaggioso.

Sottoscrivi l’abbonamento di un anno oggi in offerta al 50% di sconto. Questa licenza, al costo di 59,49 euro, invece di 118,99 euro, è valida per 1 dispositivo e per 1 anno. Cogli al volo questo incredibile affare, non troverai tutto quello che ha da offrirti questo pacchetto:

protezione contro qualsiasi virus, minaccia avanzata e cyber attacchi;

contro qualsiasi virus, minaccia avanzata e cyber attacchi; aggiornamento costante e in tempo reale per rilevare le ultime minacce;

costante e in tempo reale per rilevare le ultime minacce; Premium VPN per navigare online in modo completamente anonimo e sicuro, senza limite di utilizzo;

per navigare online in modo completamente anonimo e sicuro, senza limite di utilizzo; Parental Control per tenere sotto controllo l’utilizzo di internet dei figli;

per tenere sotto controllo l’utilizzo di internet dei figli; tool Cleanup per mantenere le prestazioni del tuo dispositivo sempre prestanti e veloci;

per mantenere le prestazioni del tuo dispositivo sempre prestanti e veloci; assistenza illimitata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per qualsiasi esigenza tecnica e commerciale.

Panda Dome Premium 2022: la soluzione antivirus più completa di sempre

Panda Dome Premium 2022 è il pacchetto più completo di sempre tra quelli disponibili all’attivazione. Con questo security pass non dovrai più preoccuparti di nulla. Infatti, avrai a disposizione il miglior antivirus completo anche di VPN, Parental Control e ottimizzazione per qualsiasi dispositivo.

La sua applicazione è disponibile sia per tutti i dispositivi. Compatibile con sistemi operativi Windows, Mac, iOS e Android, protegge in tempo reale da qualsiasi minaccia. Inoltre, include anche la protezione WiFi da cracker pericolosi. Potrai, tra l’altro, scansionare preventivamente qualsiasi dispositivo esterno, per prevenire infezioni.

Inclusa c’è anche la protezione dell’identità quando effettui acquisti e navighi online e grazie alla VPN Premium la tua navigazione online sarà sempre anonima. Avrai anche attivo un generatore di password univoche e rigide oltre a Cleanup, un tool che rimuove i file colpevoli di rallentare le prestazioni del dispositivo.

Afferra al volo questa occasione. Acquista Panda Dome Premium 2022 a soli 59,49 euro, invece di 118,99 euro. La licenza, al 50% di sconto, è valida per 1 anno su 1 tuo dispositivo a scelta.