Panda Dome Essential: navighi in sicurezza a soli 17€ per 1 anno

Il pacchetto completo per la tua sicurezza online te lo offre Panda Dome Essential: l’antivirus, che include anche una pratica VPN per accedere a Internet in modo privato, ti costa solo 17,49€ per un anno grazie a questa promozione eccezionale del 50% sul costo di listino.

Seleziona il tuo abbonamento e paga con carta di credito, debito o PayPal. Avrai comunque l’opportunità di sfruttare la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati se la protezione non dovesse essere del livello che ti aspettavi.

Panda Dome Essential: antivirus e VPN insieme, il pacchetto completo a basso costo

Acquistando l’abbonamento annuale a Panda Dome Essential ricevi immediatamente, per un anno:

Protezione antivirus in tempo reale

Firewall per Windows

VPN per accedere a internet in privato e anonimo (150MB al giorno)

Protezione della rete WiFi

Analisi virus per i dispositivi USB connessi al PC

Compatibile con sistemi Windows, Android, iOS e macOS, l’antivirus Panda ha ottenuto un tasso di rivelamento del 100% secondo il Real-World Protection Test di AV-Comparatives pubblicato nel novembre 2021. Un risultato che lo posiziona davanti ai prodotti della concorrenza.

Premiato per la velocità estrema, il minimo utilizzo delle risorse, la massima protezione e il download sicuro delle applicazioni, Panda Dome Essential ti fornisce un pacchetto completa di sicurezza online del tuo dispositivo e della tua privacy ad un prezzo decisamente concorrenziale.

In special modo se sfrutti questa offerta speciale. Il 50% di sconto applicato subito sul piano che preferisci: Essential lo paghi solo 17,49€ per un anno e navighi in totale sicurezza senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.