Panasonic: una nuova tecnologia per gli obiettivi fotografici

Secondo quanto si apprende, la nuova tecnologia di stampaggio dell'obiettivo di Panasonic dimezzerà il costo degli obiettivi fotografici. Vediamo cosa ha realizzato l'azienda in queste ore.

Come funziona la nuova tecnologia di Panasonic?

Panasonic ha annunciato lo sviluppo di una innovativa tecnologia di stampaggio delle lenti ad infrarossi. Sarà impiegata per la produzione in serie di lenti asferiche al fine di migliorare le prestazioni delle fotocamere e dei sensori delle macchinette di nuova generazione. Le nuove lenti saranno realizzate in vetro calcogenuro che, a detta dell'azienda, gode di “eccellenti caratteristiche di trasmissione nell'infrarosso lontano“.

Il nuovo metodo di stampaggio del vetro consentirà a Panasonic di “fornire una gamma di obiettivi, inclusi quelli diffrattivi, che sono le prime ottiche integrate in un telaio altamente ermetico senza l'uso di adesivo”.

La nuova tecnologia è pronta a distribuire lenti calcogenuriche, sia asferiche che diffrattive, già in diverse dimensioni, che vanno da φ3 mm ai φ40 mm. L'assenza dell'adesivo poi, consentirà inoltre la produzione di lenti integrate nella montatura senza il rischio di contaminazione da gas.

Inoltre, il bordo dell'obiettivo verrà salvaguardato maggiormente e verrà migliorata la precisione di installazione sul barilotto dello stesso. E, ultimo ma non meno importante, la tecnologia consentirà lo sviluppo di ottiche integrate nei telai a barilotto altamente ermetici.

Panasonic sta attualmente accettando ordini di prototipi, ma le vendite di lenti asferiche sono destinate ad espandersi in futuro. Staremo a vedere: è indubbio che il mondo della fotografia sta subendo una nuova rivoluzione, seconda solo a quella avvenuta col passaggio dal sistema reflex a quello senza specchio (mirrorless).