"Paga o sei senza internet": attenzione alla nuova truffa telefonica

“O i soldi o internet!”. È questa la nuova minaccia che i criminali stanno diffondendo al telefono, sperando di trovare qualche utente che cade nella loro trappola. Nello specifico, è in corso una nuova truffa telefonica che intima la vittima al pagamento di una somma di denaro salvo rimanere senza internet. La tecnica è molto particolare.

Fingendosi dipendenti del fornitore della connessione dati o un suo recupero crediti, spiegano alla vittima che un pagamento non è andato a buon fine. Per questo è necessario pagare la somma esposta così da non rimanere senza internet. Si tratta di un metodo che sta mettendo sotto scacco molte persone anziane.

Esistono anche operatori che annunciano lavori in corso a breve che sospenderanno la connessione internet per più di un mese. Per evitare di trovarsi senza connessione propongono il passaggio a un nuovo operatore così da assicurarsi la continuità della connessione internet. Tuttavia si tratta anche in questo caso di una truffa telefonica.

Nuova truffa telefonica del “paga o sei senza internet”: come difendersi

Contro la nuova truffa telefonica del “paga o sei senza internet” è necessario non farsi prendere dal panico. Infatti, è proprio questo che i criminali o gli operatori call center vogliono: spingerti a pagare una somma di denaro non dovuta o cambiare contratto di fornitura internet. Cosa fare per difendersi da questi attacchi e riconoscere quando si tratta di un raggiro?

Prima di tutto è importante non farsi prendere dal panico. Agire d’urgenza non porta mai a buone decisioni. Meglio aspettare che l’operatore concluda quello che ha da dire e riferirgli che sarà tua premura contattare il servizio clienti del tuo provider. Se insiste non esitare a concludere la chiamata con decisione.

Inoltre, è fondamentale non fornire mai i propri dati sensibili per telefono. Questa truffa telefonica è fatta anche per rubare dati personali e informazioni sensibili quali indirizzo email personale, codice fiscale, numero della carta di identità, dettagli di pagamento e molto altro ancora utile per il furto di identità e di denaro.