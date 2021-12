Ozon: tutti agitati per l'Amazon russo che arriverà in Italia già nel 2022

Chissà se dall'anno prossimo Amazon potrà continuare a dormire sonni tranquilli quale colosso dello shopping online in Italia. Infatti Ozon, definito da molti l'Amazon russo, sbarcherà nel nostro Paese con la sua piattaforma attiva già nel 2022. Un programma che comporterà qualche cambiamento negli equilibri di questo settore dato che è il secondo rivenditore online nel suo Paese stando al numero di vendite. Inoltre, nel 2020, ha raggiunto una Ipo di quasi un miliardo di dollari a New York. La notizia del suo arrivo in Italia ci è giunta da una recente dichiarazione del suo amministratore delegato, Alexander Shulgin. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importantissima notizia.

Ozon è pronto per entrare nel mercato e-commerce italiano

Si tratta di un'opportunità senza pari quella di poter avere attiva una piattaforma di e-commerce online russa su territorio italiano. Questo, stando a quanto dichiarato da Shulgin, non solo permetterà ad aziende russe la vendita dei loro prodotti in Italia grazie a Ozon, ma anche a quelle italiane in Russia, supportate dalla logistica della società:

“Le società italiane potranno inserire i loro prodotti sulla nostra piattaforma e noi forniremo opzioni di logistica per le spedizioni in Russia e ritorno: anche i marchi russi potranno vendere i loro prodotti in Italia. La compagnia si sta espandendo molto velocemente, per quest'anno ci aspettiamo un dato di crescita del 120%. E con questo tasso, ci aspettiamo che la crescita continui più avanti. Il mercato al dettaglio della Russia è piuttosto grande, circa 500 miliardi di dollari, e la penetrazione dell'e-commerce è circa il 10%. Cresce ogni anno e si prevede che raggiunga il 15-16% in 4 anni da ora“.

Un programma abbastanza chiaro, quello tracciato dall'amministratore delegato di Ozon. Ma quale sarà l'obiettivo dell'e-commerce russo? È sempre Shulgin a descriverlo durante un'interessante intervista rilasciata alla nota agenzia di stampa italiana, ANSA:

“Il nostro obiettivo per il prossimo anno è costruire contatti per permettere a compagnie di altri Paesi, come l'Italia, di vendere a cittadini russi attraverso Ozon“.

Nel frattempo Amazon sta strabiliando tutti con le sue offerte per il Natale davvero incredibili.