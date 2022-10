Oukitel WP20, smartphone INDISTRUTTIBILE a prezzo REGALO (127€ Amazon)

Sei un po’ sbadato oppure svolgi una professione che metterebbe a dura prova la resistenza degli smartphone “standard”? Oukitel WP20 è lo smartphone rugged che quest’oggi non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione considerando l’incredibile offerta Amazon che lo porta al prezzo più economico di sempre.

Ad appena 127€, infatti, con uno sconto del 16%, lo smartphone rugged è molto popolare e viene addirittura definito come un device “indistruttibile”; il merito è del particolarissimo design del device appositamente studiato e realizzato per assorbire al meglio urti ed eventuali cadute anche da grandi altezze.

Oukitel WP20 crolla di prezzo su Amazon ad appena 127€: affare d’oro

Completamente impermeabile all’acqua e resistente anche alla polvere (certificazione IP68), lo smartphone di Oukitel monta un bel display da 5.93 pollici ad altissima risoluzione, un potente processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e una mega batteria da 6300 mAh che ti assicura fino a 60 ore di ascolto e 9 ore di videochiamate.

Ad appena 127€ è praticamente impossibile non prendere in considerazione questa ghiottissima offerta di Amazon, soprattutto quando si parla di uno degli smartphone rugged più popolari di questi ultimi tempi. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno con tanto di consegna senza spese extra grazie ai servizi Prime di Amazon.

