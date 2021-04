Lo smartwatch che non ti aspetti, pronto ad essere un valido alleato per la tua salute, ora da Amazon lo porti a casa a 36€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch monitor salute in offertona su Amazon

Bello e particolare esteticamente, la sua cassa squadrata viene completata dalla presenza di un un pulsante laterale e – chicca decisamente rara – una vera torcia LED d’emergenza.

Come anticipato, la vocazione principale di questo dispositivo è quella di essere un vero e proprio monitor per la salute. Infatti, è in grado di misurare il battito cardiaco, ma non solo: può controllare anche il livello di ossigeno presente nel sangue e la saturazione di ossigeno.

Tutte le informazioni puoi leggerle sull’ampio schermo da 1,54”, perfetto anche per la gestione delle notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Per avere subito questo eccellente smartwatch dedicato alla salute, con torcia integrata, tutto quello che devi fare è spuntare il coupon sconto direttamente su Amazon, prima di mettere il prodotto nel carrello. Il prezzo finale sarà di circa 36€.

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Sempre a caccia di sconti, offerte e promo? Non perdere le migliori, le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

