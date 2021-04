Non uno smartwatch comune, ma un wearable con vocazione per il controllo della salute e – super chicca – anche una vera torcia. Ora su Amazon puoi averlo in offerta a 33,90€ con spedizioni assolutamente gratis e veloci, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch per la salute in gran sconto su Amazon

Un ampio display touch screen, con ottima visibilità in ogni situazione. Grazie alle feature dedicate alla salute, avrai sempre sotto controllo:

il battito cardiaco (con allarme al superamento di una certa fascia);

la pressione sanguigna;

la quantità di ossigeno presente nel sangue (come un vero e proprio saturimetro).

Naturalmente, è anche un ottimo wearable per fare sport, grazie al supporto a diverse tipologie di workout (corsa, camminata, bicicletta, badminton, contapassi, ecc…). Non manca la certificazione IP67, per proteggere il wearable dal contatto accidentale con l’acqua.

Ovviamente, potrai sfruttare l’ampio display anche semplicemente per leggere dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone sul quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Infine, come anticipato, questo wearable è dotato anche di una vera e propria torcia, posizionata lateralmente rispetto al quadrante.

Per avere questo eccezionale smartwatch dedicato alla salute in super sconto su Amazon a circa 33,90€, devi solo accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

