Un paio di auricolari true wireless bello esteticamente, oltre che ben realizzato. Adesso puoi averlo su Amazon a prezzo eccezionale: bastano 11,98€ per portarlo a casa.

Auricolari TWS in super sconto su Amazon

Belli ed eleganti, questi auricolari sono perfetti per ascoltare la tua musica preferita, ma non solo. Infatti, sono perfetti anche per parlare al telefono, grazie ai microfoni integrati. Al momento di ricaricarli, inseriscili nel case di ricarica: potrai tenere sotto controllo il livello di autonomia direttamente dal display integrato.

Ovviamente, non mancano i comandi touch direttamente sulle cuffiette. In questo modo, potrai gestire musica e telefonate senza dover mai prendere lo smartphone.

Per approfittare subito dell’eccezionale sconto presente su Amazon, tutto quello che devi fare per accaparrarti gli auricolari TWS in gran sconto è mettere subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “NY6FSIZU”.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

