Un ottimo paio di cuffie over ear, le Soundcore Life Q10, ora in super sconto su Amazon a 27€ circa con spedizioni rapide e gratis. Un vero affare, possibile grazie a un’offerta a tempo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Cuffie over ear Soundcore in super sconto su Amazon

Belle esteticamente, il design nasconde una caratteristica utilissima: quando i cuffioni non servono, puoi piegarli e riporli senza che occupino troppo spazio. Anzi, puoi metterli facilmente in una custodia.

Quando ti servono però, basta aprirli e indossarli: grazie ai cuscinetti imbottiti saranno comodissimi e potrai tenerli su per ore senza avvertire fastidio alcuno. Per ascoltare ottima musica, dovrai solo collegare le cuffie a smartphone, tablet, PC (e altri dispositivi compatibili) attraverso il Bluetooth 5.0. Inoltre, non manca la presenza di un microfono integrato, che ti permetterà anche di parlare al telefono, direttamente attraverso i cuffioni.

La qualità di riproduzione musicale è eccezionale, grazie ai driver dinamici da 40 millimetri, potrai godere bassi profondi e suono super immersivo. Infine, grazie alla ricarica attraverso l’ingresso USB C, potrai sfruttare la batteria integrata per ottenere fino a 60 ore di riproduzione continua.

Per avere subito queste cuffie over ear di Soundcore in super offerta a 27€ circa, devi solo collegarti su Amazon ed approfittarne prima che le scorte e la promozione finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non perdere le migliori offerte Amazon, eBay e non solo: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

